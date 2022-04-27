弘光科大後護系畢業生林曉真，護理師國考獲全國第二名，已進入職場就職 。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光科大學士後護理系畢業生參加專技護理師高考，上個月放榜，兩名應屆畢業生分別以全國榜眼、探花成績通過高考，其中一名已在職場任職。兩名畢業生向學弟妹分享讀書秘訣，強調「專心、效率」才能事半功倍，雖然去年12月才結束實習準備考試，但靠著平時累積基礎實力，順利考過國考。

後護系系主任林屏沂表示，該系主要以大學時不是讀護理相關系，卻想從事護理工作的大學畢業生為主，因此，每年皆有不同科系或已在各行各業職場上工作多年者報名，修業期限以二年半為原則，應屆畢業的林曉真、廖子萱，2月的護理師國考成績為全國榜眼、全國探花，非常難得，且今年整體考照率達87.8％，如果有意就讀重新學習護理專長，111學年度報名時間至5月11日止。

國考成績獲得全國第二名的林曉真，目前已經在台中大里仁愛醫院擔任護理師。林曉真說，家人原本希望她從事教職，高中以桌球優異的成績進入彰化師範大學運動學系就讀，大學畢業，心中卻一直很想要念護理，因此，暫時先到醫院擔任佐理員，主要負責帶病患檢查、送病人開刀、拿藥等，做了一年多，在家人支持下選擇考後護系，重回學校當學生。

林曉真透露，後護系課程跟之前大學修習的課業完全不同，一開始念起來很吃力，不過，護理是自己的興趣，每天依舊堅持花3個小時從家裡搭車返往學校，遇到考試，經常是一天只睡3、4個小時。國考前，揪團跟同學一起念書，相互砥礪不鬆懈，如果在家裡念書則關閉手機通知，媽媽反而經常提醒她：「不要讀書讀到生病，要起來動一動！」還貼心準備雞精補充養分。

林曉真表示，不希望考試沒把握，所以國考前盡可能的讀書，經常做考古題。平時在學校上課，跟同學組成讀書小組，彼此提問題問對方，相互督促一起讀書、一起把考試考好，遇到不會的題目進行討論，再不會便請教老師，平時考試成績維持一定水準，真的到國考考場上，沒看過題目運用基礎的概念作答，「能考出全國第二名的成績很意外，不過考完當下，已經確定自己通過考試。」

獲得全國探花的廖子萱指出，原本大學念以管理為主的銀髮產業系，畢業先出國度假打工，回台灣後到醫院擔任行政工作，協助醫療諮詢等業務，看到臨床上的護理師很專業，自己也很有興趣，想要站在第一線，因此，決定報考後護系，認為擁有護理專業專長，解說醫療資訊更能讓人信服。

廖子萱表示，念後護系最終還是要考護理師國考，因此，從一年級開始，便決心好好的認真上課，把學科基礎學透徹，尤其生理學和解剖學最不好念，考試的範圍也很大，但是，只要把底子打好，準備考試複習時就不會太辛苦，準備期間盡量減少使用手機時間，讀累了便看漫畫紓壓。

「準備考試不要給自己太大的焦慮感，而且一定要專心，講求效率。」廖子萱說，她喜歡找伴一起念書，同學相互鼓勵，因此，這次國考她和兩個同學皆順利考取。不過，她說，如果在家念書，一定要跟家人事先溝通，避免讀書時間被打斷，影響效果。