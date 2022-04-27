搶攻端午節送禮商機，台北國賓大飯店推出極具道地客家風情的「國賓御品雙味粽禮袋」，包括「客家梅干黑豚肉粽」及「黑豚肉香菇粽」，選用燉滷入味的黑豚五花肉與客家梅干菜結合，鹹香誘人的滋味綿延在唇齒之間。「客家梅干黑豚肉粽」與「黑豚肉香菇粽」各3每盒1,200元，另「八珍海味頂級粽」1入、可6-8人享用每盒6,000元。

台北國賓粽禮即日起接受預訂，5/5開始提貨，5/20前預購可享9折優惠，大宗購買請於三日前預訂。 國賓御品雙味粽（6入）訂購30-49盒，可享95折優惠，訂購50盒以上可享9折優惠。

去年國賓粵菜廳五星外賣推出的八珍鴨子飯受到眾多讚賞及好評，國賓行政總主廚林建龍於端午佳節考量大眾化口味，將櫻桃鴨改良以桂丁雞為主體的「八珍海味頂級粽」，其美味秘訣除精選食材，繁複的處理細節更是關鍵，八珍海味飯含8頭南非活鮑、黃玉參、花膠、日本干貝、韓國花菇、日本銀杏、燒鴨等七道上等食材，將烹煮後的八珍海味飯填入桂丁雞內，經過取骨、填料、高溫酥炸、特製醬滷等四個步驟，再包裹層層荷葉一起蒸煮，海陸珍味飄逸淡淡荷葉清香，呈現奢華山珍海味。

國賓回歸傳統經典的搭配，真切地傳達令人懷念的家鄉古早味，「國賓御品雙味粽禮袋」、「八珍海味頂級粽禮盒」即日起開放預購，大宗訂購另有折扣。除了美味佳餚，台北國賓大飯店在包裝亦是格外用心，特別選用具重複使用及保冷功能的粽情香冰袋，橘色大方的亮眼外型，除了傳遞環保概念也兼具美觀；「八珍海味頂級粽」禮盒以龍舟意象設計，讓顧客端陽送禮盡顯尊榮。各式粽禮以國賓一貫堅持的用心與品質遵循古法手工製作，為消費者獻上各有風味的節慶好滋味。

將客家美味融入其中的「客家梅干黑豚肉粽」，以具代表性的客家食材梅干菜搭配五花黑豚肉，爽脆的口感與先炸再滷的黑豚五花肉結合，展現獨特風情，再以香菇點綴傳遞經典滋味。傳統台式粽的美味，是許多人記憶中的家鄉味，「黑豚肉香菇粽」以脂肪比例勻稱的黑豚肉先炸再滷、腴美不膩與干鹹菜脯搭配得恰到好處，搭配香滷入味的香菇，紮實的餡料、豐富的口感及淡淡竹葉香，洋溢寶島風情。

以桂丁雞為主體的「八珍海味頂級粽」，其美味秘訣除精選食材，繁複的處理細節更是關鍵，主廚先將處理過的黃玉參、花膠、日本干貝、韓國花菇、日本銀杏、燒鴨等上等食材，與具備黏性的圓糯米及帶有Q度的越光米加入黃湯一起拌炒，花膠在熬製過程中釋放膠質，日本干貝自帶的鹹香味道，拌炒過程吸飽醬汁水份，所有頂級鮮味全被米飯吸收，最後再放入4顆以紅燒滷製6小時達到入味彈牙的8頭南非活鮑；將烹煮後的八珍海味飯填入桂丁雞內，經過取骨、填料、高溫酥炸、特製醬滷等四個步驟，最後再包裹層層荷葉一起蒸煮，海陸珍味飄逸淡淡荷葉清香，呈現奢華山珍海味。外包裝禮盒以龍舟為意象設計，讓顧客端陽送禮盡顯尊榮。