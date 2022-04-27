四川師範大學網站27日發布巴基斯坦《關於卡拉奇大學孔子學院班車遭遇恐怖襲擊的聲明》，公佈罹難教師身分，1名為川師大派駐卡拉奇大學孔子學院中方院長黃桂平，另外2名遇難者為公派教師丁沐舫、志工陳賽，傷者為公派教師王鈺清。

《聲明》指出：4月26日下午當地時間2：20左右，巴基斯坦卡拉奇大學孔子學院班車在校內遭遇恐怖襲擊，目前已造成3名中方教師遇難，1名中方教師受傷，另有多名巴方人員傷亡。中方遇難者中，1名為川師大派駐卡拉奇大學孔子學院中方院長黃桂平，另外2名遇難者為公派教師丁沐舫、志工陳賽，傷者為公派教師王鈺清。

獲悉噩耗後，校方深感震驚和悲痛，特向遇難者表示沉痛哀悼，向遇難者家屬和傷者致以深切的慰問。學校對這起重大恐襲事件表示強烈譴責和極大憤慨，強烈要求巴方立即徹查此事，嚴懲兇手。學校在第一時間已成立工作專班，積極協助中國駐巴基斯坦使領館和相關部門做好善後工作，全力做好遇難者家屬的慰問關懷工作。全校師生和廣大校友一定化悲痛為力量，在各自的崗位上恪盡職守，用實際行動告慰英靈。

中國外交部發言人27日凌晨說明卡拉奇大學孔子學院班車遭遇恐怖襲擊情形指出，4月26日下午，巴基斯坦卡拉奇大學孔子學院班車在校內遭遇自殺式恐怖襲擊。造成3名中方教師遇難，1名中方教師受傷，另有多名巴方人員傷亡。中方對這起重大恐襲事件表示強烈譴責和極大憤慨，對不幸遇難人員表示深切哀悼，對傷者和遇難者家屬表示慰問。

中國外交部和中國駐巴使領館已於第一時間啟動應急機制。吳江浩部長助理緊急致電巴基斯坦駐中大使表達極嚴重關切，要求巴方立即徹查此事，緝拿凶手並依法予以嚴懲，同時採取萬全措施，全力保障在巴中國公民安全，絕不讓此類事件再次發生。中國駐巴使館、駐卡拉奇總領館正同巴方一道，全力做好善後處置工作。

巴總理夏巴茲已於26日晚赴中國駐巴使館弔唁，表示巴政府將對事件進行深入調查，對肇事者嚴懲不貸，全面加強在巴中國人員、專案和機構的安保工作，絕不允許任何勢力破壞巴中友誼。信德省和卡拉奇當地政府有關部門已全面展開調查與緝凶工作。