本土疫情昨日（26）新增6295例本土個案，再創歷史新高。民進黨前立委郭正亮表示，民進黨很了解疫情這關對選情與整個黨的傷害，黨內最遲可以等指揮中心指揮官陳時中到8月，屆時若疫情降不下來，就可能換林佳龍選台北市長。對此，有網友則直言，執政黨始終以選舉為考量，「苦的都是人民」；此說法獲熱烈迴響，令不少網友相當感嘆。

郭正亮26日上「宅神」媒體人朱學恒臉書直播，談及台北市長選舉，郭表示，自己在民進黨有聽到一個內幕消息，就是民進黨已經想清楚了，如果疫情這關沒過，那整個黨都會受傷，陳時中如果太早表態，那就會變成全黨的箭靶，因為連新北、高雄都會砲打他。

郭正亮指出，民進黨傾向讓陳時中先控制疫情，若過程中他的民調沒明顯下滑，就還是會讓他選；若疫情真的衝擊太大，他就必須留下來收尾，屆時就會考慮讓別人來選。至於「換將時間點」，最遲是到等到8月，若到9月就太晚了，因10月就要進行登記作業，人選則是積極表態的林佳龍。

此說法引發熱烈討論，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「算來算去都是為了選舉，苦的都是人民，令人痛心」、「執政黨永遠選舉掛帥，人民何辜？讓人想哭！」「連防疫都在盤算年底選情，心中到底有沒有人民？」「人民的性命在他們眼中都只是數字，遠比不上票數」、「市長選輸不是更好，下次直接選總統」、「敗選的不是當行政院長嗎？」