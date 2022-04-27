受隔夜美股崩跌拖累，周三香港恆生指數開盤下挫1.06%，但目前跌幅已見收斂，暫跌0.6%，報19814.95點，稍早前曾一度倒漲29點。國企股(H股)目前跌0.17%，為6735.69點。

中國股市反彈，亦給港股帶來些許支撐，上證指數目前漲0.5%，深證成指目前漲0.8%，稍早前一度跌至22個月新低。

隔夜美股全面重挫，道瓊指數跌超過800點，標普500指數跌近3%，以科技股為主的那斯達克指數更慘跌近4%。投資人擔心中國強硬的防疫封控措施、俄烏戰爭加劇地緣政治緊張局勢，以及聯準會為了對抗通膨採取激進的政策手段，可能導致全球經濟成長減速。

恆生科技股開低走高，目前上漲0.79%，報3,946.19點。成份股漲跌互見，瑞聲科技、金蝶國際跌約2.33%，表現最疲弱。美團持續獲北水挹注，目前上漲2.5%，在藍籌股和科技股中表現最佳，其次為京東集團漲2.2%。

受油價反彈帶動，「三桶油」回穩，中海油目前漲1.7%，中國石油和中國石油化工均上漲0.5%。

習近平宣布要全面強化基礎建設，基建股強勢表態，中國建築國際漲4.2%，稍早前一度升逾7%，中鐵目前漲1.8%，中國交通建設漲2.4%，中冶漲1.6%，中國能源建設漲2%。

贛鋒鋰業大漲7%，受惠於漲價和銷量成長，該公司第一季營收年增2.34倍，為53.65億元人民幣。淨利年增6.4倍，達35.25億元人民幣。

上海復星醫藥上季獲利大減逾45%，股價應聲重挫8.1%。該公司表示，截至3月底復必泰mRNA新冠疫苗在港澳台的累計接種量超過2400萬劑。