【旅奇傳媒/編輯部報導】喜愛賞鳥的鳥友對嘉義布袋鹽田濕地風光應該不陌生，這片廣袤的濕地是台灣最大的水鳥度冬棲息區之一。早期這裡是一片鹽田，自從在2002年鹽田廢曬後變成海岸溼地，加上附近圍繞的魚塭、蓄水池，創造了豐富的生物多樣性環境，成為國家級重要的海岸濕地，年年吸引大量的候鳥在此過冬，數量曾多達四萬多隻，更是珍貴的黑面琵鷺的重要棲息地之一，也是布袋最壯觀生動的自然景觀。

▲布袋鹽田濕地是熱門的賞鳥去處。 圖：布袋五鹽田／提供

布袋鹽田濕地 台灣候鳥棲息數量最高的區域

每年十月至隔年的四月是候鳥的季節，在布袋鹽田濕地可觀賞的侯鳥種類多達五十幾種，布袋的保育人士、也是高雄市野鳥學會布袋鹽田專案經理-邱彩綢表示:布袋濕地的鳥況絕佳，11月到隔年2月期間是最佳的賞鳥期，常見紅嘴鷗、鸕鶿、赤頸鴨、琵嘴鴨、尖尾鴨及鳳頭潛鴨等侯鳥，都是布袋鹽田濕地的常客。最讓鳥友驚艷的是，近年來也吸引大批珍貴的黑面琵鷺在此度冬，成為這片濕地的貴客，數量多達六七百隻，邱彩綢說今年2022年的黑面琵鷺數量更是超過七百隻，讓人非常振奮。

光電開發與濕地保育 建立濕地共融永續經營模式

▲布袋鹽田濕地的黑面琵鷺。 圖：布袋五鹽田／提供

布袋濕地也曾經面臨被政府選址為光電開發區，造成生態與土地開發的衝突，經過保育人士的邱彩綢與高雄市野鳥學會等民間團體一起努力奔走下，透過與政府協商，一起找出降低溼地生態衝擊的開發模式，並開放給民間團體透過認養方式來維護生態品質，認養團體高雄鳥會之後成立「布袋鹽田濕地保育工作平台」與政府部門、光電業者、在地居民共同管理鹽田濕地，布袋模式也成為了光電開發與濕地保育的成功範例。

布袋濕地生態園區 近距離觀賞侯鳥可愛身影

想要一窺侯鳥生態，邱彩綢推薦有興趣的民眾可參加高雄市野鳥學會定期舉辦的假日賞鳥賞活動，透過導覽員的解說更能瞭解侯鳥生態之美。也可至位於台17線上的130.5公里處「布袋濕地生態園區」，東邊設有停車場及廁所等公共空間，長達五公里的林蔭步道可近距離觀察水鳥棲息、覓食等生態行為，很適合賞鳥新手就近觀察水鳥有趣的生態行為。

▲布袋鹽田濕地夕照。 圖：布袋五鹽田／提供

若想一窺珍貴的黑面琵鷺，則推薦南布袋濕地的「新岑公園」，不僅是熱門的賞鳥熱點，還能近距離觀察黑面琵鷺及黑腹燕鷗、鸕鶿等各種侯鳥，公園還規畫防風林邊的賞鳥牆、活動廣場、步道及停車空間等遊憩服務設施，提供給賞鳥人士一個絕佳的賞鳥環境。還可順遊布袋漁港，品嘗在地小吃與美味的海鮮料理。

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布袋在地旅遊諮詢／嘉義布袋海風長堤民宿 地址：嘉義縣布袋鎮新北路38號

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