【旅奇傳媒/編輯部整理】2022碧潭水舞於4月23日起盛大登場，預計展演至6月19日，共58天，每晚6點到8點30分，每半小時演出1次，將有2首各4分半鐘的精彩曲目交錯演出，這次曲目以碧潭在地生態物種、文化風情、著名旅遊地標為故事主軸，呈現豐富的在地故事，帶給民眾國際水準的雙水幕水舞光影秀，讓遊客一飽眼福。

▲「2022碧潭水舞」帶給民眾國際水準的雙水幕水舞光影秀。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

本次表演節目中將呈現6首碧潭故事，民眾可看見在地的生態物種將以俏皮的模樣登場，穿梭於投影之中，闡述新店溪流域的生態環境，同時也能看見許多碧潭著名旅遊地標，引領眾人悠遊於碧潭優美的景緻之中。此外，新北市花「茶花」亦會以美麗形象登場，由於茶花的花期長，於冬、春之際皆可綻放美麗的花朵，其強勁的精神也象徵著新北城市的韌性，也象徵新北市更精彩、耀眼的未來。

今年碧潭水舞光影秀由國際級新加坡團隊精心策畫，首次使用「雙水幕」動畫投影，兩側15公尺的大型水幕搭配光束燈、炫彩雷射，將在溪面上呈現趣味的互動，故事角色透過水舞的串聯自由穿梭於兩側水幕，演繹多采多姿、充滿在地特色的碧潭故事。今年碧潭水舞更增加多種新型噴頭，可營造壯麗氣勢的太陽花噴頭、多變化的旋轉風車噴頭、呈現夢幻氣氛的環形噴頭，使各種水型堆疊轉換、光影變化萬千，增添今年水舞秀獨有的動感魅力。

▲「2022碧潭水舞」以光束燈和炫彩雷射創造如演唱會般震撼的舞台效。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

除了水舞本身的展演，搭配不同曲目表演，以光束燈和炫彩雷射創造如演唱會般震撼的舞台效果，吸睛度百分百。民眾欣賞水幕及水舞的同時，投影的可愛角色也將會從水幕上以雷射或光束的姿態飛躍到舞動的水柱上，與溪水一起舞動、玩耍，帶領民眾踏入別具巧思的水舞世界，來一場獨特的冒險。在春天的美好時節，來到碧潭走走時絕對不要錯過精彩的碧潭水舞，未來將陸續推出全新曲目。

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