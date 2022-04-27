前台灣證券交易所董事長吳乃仁的妻舅詹定邦，2005年擔任股票上市公司銳普電子副董事長時，利用假交易方式掏空銳普資產6億多元，台灣高等法院更三審依違反證交罪之特別背信罪將詹男判刑6年，併科罰金4500萬元。可上訴。

判決指出，2005年初詹定邦得知銳普公司經營不善欲找尋他人投資，於是與銳普公司董事長簽訂投資協議書，約定由詹定邦收購至少百分之5以上之銳普公司股票，詹也被選任為銳普公司副董事長。

詹定邦以填製不實會計憑證、行使業務不實文書、行使偽造私文書、違背職務使銳普公司為不合營業常規交易之犯意聯絡，利用人頭公司與銳普公司進行虛偽不實之假交易，使銳普公司為不利益且不合營業常規交易，而掏空銳普公司資產6億2122萬3431元。

高院更四審考量詹定邦在偵查中已自白犯行，且未因本案實際獲取犯罪所得，依法減輕其刑，再加上本案被告及辯護人聲請調查之證據龐多，始致案件訴訟歷程迄今已逾8年，符合刑事妥速審判法規定，可以再次減刑。

更四審審酌詹定邦入主股票上市之銳普公司，卻未致力於生產營運以維持正常投資機能，反以假交易之方式掏空公司資產，漠視社會投資大眾與其他小股東之權益，影響股市秩序，判處6年徒刑。全案可上訴。