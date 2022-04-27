市長盧秀燕上任後，儘管面臨全球嚴重疫情，在招商與防疫並重下，台中經濟一路長紅。（台中市政府提供／謝瓊雲台中傳真）

經濟長紅！台中市經濟發展8項指標連續三季奪冠。（台中市政府提供／謝瓊雲台中傳真）

經濟指標最能忠實反映城市發展狀況，台中市面對疫情考驗，從2019年第4季有3項指標居冠，到今年已有8項指標、連續3季居6都之冠。（台中市政府提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市長盧秀燕上任後，防疫、招商並重，經發局台中市近3年來，台中市平均每天湧入9億元投資，並增加58個就業機會。（台中市政府提供／謝瓊雲台中傳真）

疫下經濟仍舊一路暢旺長紅。儘管全球正面臨新冠疫情肆虐，重創百工百業，但台中市經濟發展卻仍逆勢向上，根據經濟部最新出爐的統計資料顯示，今年第1季以8項經濟指標連3季穩坐全國第一；其中，商業登記家數、實收資本額成長數2項指標，蟬聯8季冠軍，領先各都。

8項經濟指標包括：公司登記家數成長率、公司登記實收資本額成長率、商業登記家數成長數、商業登記實收資本額成長數、新登記工廠家數、特定工廠登記及納管核准件數、投資台灣三大方案家數與最低失業率等。

經發局長張峯源指出，儘管新冠肺炎肆虐，台中經濟依然挺得住！在盧秀燕市長上任後，無懼疫情嚴峻，招商與防疫並重，截至今年4月，台中市招商引資的投資金額，已高達1兆477億元。

張峯源表示，各項經濟指標中，台中市公司登記實收資本額成長率5.53％、公司登記家數成長率4.24％，而商業登記家數成長5247家、商業登記資本額亦成長11.7億元。

此外，2020年起至今年3月止，全台累計新登記工廠達1萬5718家，台中就有3557家，占比近2成3；特定工廠登記截至今年4月22日止，累計受理案件約1萬169件，登記及納管核准件數約4421件，顯示台中市無論製造業或商業，都持續蓬勃成長。

張峯源指出，台中失業率僅3.9％，是六都最低，截至今年4月，經濟部投資台灣3大方案家數已累計245家，創造超過2萬2千個就業機會。

他說，經濟指標最能忠實反映城市發展狀況，現今各都市競爭激烈，能有2項指標奪冠已屬難得，台中市面對疫情考驗，2019年第4季3項指標居冠，到今年有8項指標連續3季居冠；除歸功於台中良好的投資環境外，產業屬性以出口導向為主，也是一大主因，財政部近期宣布台灣出口連21紅，台中市尤其以自行車零組件、金屬及其加工製品在國際上採購訂單暢旺。

經發局表示，台中市近3年平均每天湧入9億元投資，並增加58個就業機會，市府招商引資及建設腳步不停歇，將以踏實的建設及活絡的經濟，為市民打造宜居樂業的幸福城市。