近期兩岸疫情各自升溫，大陸採取「動態清零」，台灣則選擇著重減災的「新台灣模式」。但伴隨台灣近日確診數不斷飆高，大陸國台辦發言人馬曉光表示，台灣防疫措施島內各界自有評論，但注意到確診數在快速增加，更有台灣說法指出年底前大概會有400萬至700萬人確診。他說按民進黨的新防疫模式，參照當前全球新冠平均死亡率，大家可以算一下，將會有多少人失去生命？這是兩岸同胞都不願意看到的。

台北市長柯文哲近日表示，預估台灣到年底會有400萬人以上確診，重症住到醫院加護病房的約有4％、大約16萬人左右。觀察新加坡的染疫死亡率約0.1％，美國約1％，所以預估台灣恐會死亡約4萬人。

此外，面對台灣疫情加劇，是否意味今年台灣赴大陸的入境防疫措施不會放寬？馬曉光說明，疫情發生以來，兩岸雙方對往來交流採取截然不同的措施，體現了不同的立場。民進黨千方百計限制阻撓兩岸交流，停止大陸居民赴台，停止大陸駐台機構和人員正常輪換，甚至阻止兩岸婚姻家庭團聚，不讓「小明」們探親，也給陸生赴台就讀造成種種不便，這些大家心知肚明。

馬曉光表示，大陸始終堅持促進兩岸交流的基本態度，反覆強調兩岸交流合作無論在任何特殊困難情況下都不能停、不能減、不能少。大陸採取的有關防疫措施，不是限制台灣同胞來，而是因疫情防控需要，為保護台胞與他人的生命安全和身體健康，強調會遵守有關防疫規定，不會針對台灣同胞有什麼特別的限制規定。