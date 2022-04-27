美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天公布的抗體調查顯示，今年2月前，美國已有58%人口，也就是超過1.9億人感染Covid-19（2019冠狀病毒疾病）。

這個數字遠高於官方記錄的8000萬例，其中多是未確診感染、無症狀或未通報者。

一份具全國代表性抗體量研究的論文指出，18歲以下民眾有大約7成5感染，感染數在去年冬天Omicron變異株疫情中暴增，尤其是兒童。

從2021年9月到2022年1月，這項研究每月檢視從全國各地採集約7萬5000份血液樣本，2月則檢視了4萬5000份樣本。

這項研究僅檢視因曾感染過而產生的抗體，而非因疫苗接種產生的抗體，之後再利用統計方法，依照年齡、性別和大都市狀況進行加權，產生全國預估值。

全國Covid-19血清學工作小組的共同負責人克拉克（Kristie Clarke）在與記者電話會議時表示：「擁有感染產生的抗體，不代表未來一定可以避免遭到感染。」

克拉克指出：「曾經染疫確實可為重症和住院提供一些保護，而感染前或感染後接種疫苗則會提供額外保護。」

克拉克強調說，由於感染形成的免疫力能維持多久還不清楚，因此持續接種仍非常重要。

美國正在替50歲以上民眾接種第4劑。