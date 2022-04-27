迎接五月母親節，北投麗禧溫泉酒店自5月1日至5月31日止推出「寵愛媽咪3999專案」，可享價值6,200元的60分鐘頂級SPA療程體驗搭配豪華露天風呂，包含冷熱溫泉池、石板浴、蒸氣室、烤箱使用與點心飲品暢食。若想體驗私密泡湯空間，於5月期間透過官方全新線上湯屋預訂平台完成任一獨立湯屋房型預定，每間即贈送人氣面膜與精油皂好禮組乙份，輕鬆帶媽媽紓壓放鬆變美麗。此外，凡於5月7日、8日之母親節期間入住任一客房，即贈送甜點主廚特製「玫麗時光」母親節限定蛋糕乙顆，只送不賣。

北投麗禧溫泉酒店鄰近陽明山大磺嘴，因坐擁來自白磺源頭的「第一口泉」而聞名，溫泉品質優良且純正，多次榮獲網路票選最佳溫泉。白磺泉素有「美人湯」之稱，泡完後皮膚光滑而柔順，令不少貴婦慕名而來。

北投麗禧特別於5月份推出「寵愛媽咪3999專案」，享受飯店自有SPA品牌─儷樣SPA之最暢銷的60分鐘東方經絡療程與人氣露天風呂單次使用四小時，限期優惠每人3,999元（原價6,200元，約65折），讓辛勞多時的媽媽來場貴婦奢華行程，藉由英國進口Tisserand頂級有機純質精油與芳療師純熟的經絡按摩手法，讓疲憊的媽媽們身心靈獲得舒緩與解放，更可在挑高九米、佔地百坪的露天風呂中，盡情享受初春時節的溫潤白磺泉，以及石板浴、烤箱、蒸氣室等設備，並於休憩區輕鬆享受點心飲品暢飲暢食。

北投麗禧今年特別為母親節假期入住之客房貴賓設計專屬母親節蛋糕「玫麗時光」，凡於5月7日、8日期間入住，即每房贈送4吋限定蛋糕乙個，數量有限，只送不賣。「玫麗時光」由曾榮獲美食家評選冠軍母親節蛋糕的甜點主廚李俊儀規劃設計，以粉嫩典雅的外觀搭配以巧克力手工捏製的唯美玫瑰，象徵母親純粹的愛與美麗，蛋糕以乳酪海綿蛋糕、玫瑰馬斯卡邦慕斯做為主體，搭配酸甜草莓奶餡、草莓青蘋果果醬與荔枝凍，口感多層次，甜而不膩口，適合與媽媽一同品嘗，並於山林環繞的愜意氛圍中，歡度美好母親節假期。