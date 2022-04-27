疫情升溫，嘉義縣消防局負責戴運確診個案的消防分隊勤務加重，未來將因應疫情發展，滾動式檢討任務比重，朝載運重症患者就醫為主。（嘉義縣消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣消防局消防退休人員協會成立，消防局長呂清海希望能擴大參與退疫人員，成為消防弟兄的最佳後援。（嘉義縣消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）

近日因疫情升溫，嘉義縣消防局專責載送確診者的救護分隊勤務加重，消防局除透過載運次數補助加班費用外，26日在嘉義縣消防局消防退休人員協會成立會上，消防局也釋出好消息，將從明年起分10年逐年增加245名人力，並從下月起先從3個分隊試辨類勤一休一制，讓同仁休假出勤更彈性。

嘉縣消防局因轄區大，各分隊人力配置有限，長期採勤二休一制，在大法官釋字785號解釋令公布後，為保障消防員工身心健康權益，消防局向縣府爭取增編人力，近日獲縣府通過，將分10年逐年晉用增編員額，以因應與日俱增的勤務量。

另雙福分隊、朴子分隊和三和分隊自5月1日起，試行勤一休一或月休15日的類勤一休一制，以取代現行勤二休一服勤時數，消防局長呂清海說，勤一休一會等人員補足後，逐步推動到所有外勤單位。

呂清海說，增加晉用人員報編後，至少要等訓練後才能分派到各單位，時間起碼要1、2年，所以才會分10年晉用，但考量人力吃緊，局內努力讓已沉寂一陣子的退休人員協會重新組起來，希望能擴大參與退疫人員，成為消防弟兄的最佳後援。

另針對確診患者後送，消防局規畫3個專責分隊、3個備援分隊主責，近日確診案持續增加，收治任務又常常在晚上派遣，主責分隊工作量大增，消防局副局長蔡建安說，除動用第二預備金核發「疫情專案加班費」給同仁外，考量到各地疫情加劇，將來會視患者情況再執行必要性的出勤。

蔡建安說，目前嘉縣還沒有大規模染疫，救護車出勤還能應付，日後如疫情變嚴重，會回歸到輕中重症分流、分責，重症者就醫才會出動救護車，其他將由防疫計程車或確診者自行就醫為主，避免排擠一般救護量能。