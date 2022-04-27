根據防衛部落格(Defense Blog)報導，又一架俄軍Mi-28直升機殘骸在基輔郊區霍斯托梅爾（Hostomel）鎮被發現，這是在俄羅斯入侵烏克蘭期間，俄軍被確認損失的第二架Mi-28。

Wreckage from Russian Mi-28 helicopter found outside Kyivhttps://t.co/mJnIWAesI7 pic.twitter.com/vSaafTj2Oa — Defence Blog (@Defence_blog) April 26, 2022

一張照片清楚的顯示了Mi-28直升機的尾輪起落架和尾梁，顯然這架Mi-28是在大規模的登陸行動中被擊落，在2月24日俄羅斯發起進攻時，就進攻霍斯托梅爾機場，這裡有烏軍的空軍基地。

Mi-28北約代號「浩劫」（Havoc），是一款可全天候飛行、雙人座、重武裝的攻擊直昇機，與美國AH-64阿帕契有類似的性能。是俄軍主要的攻擊直昇機，與另一款KA-52攻擊直昇機做作任務搭配。

Mi-28機首下方有一座希普諾夫2A42機炮（Shipunov 2A42），由於在機首下方，提供機砲廣角射擊能力。彈艙250發，對空最高射速是每分鐘900發。另外Mi-28有4具掛載架，單一掛載架可以搭載480公斤的武器，可搭配16枚反裝甲飛彈或是32聯裝的對地火箭彈，並且最新改良型也有類似長弓阿帕契一樣的桅頂毫米波雷達。

Mi-28 擁有全裝甲機艙，包括擋風玻璃，可承受 7.62 毫米和 12.7 毫米子彈和 20 毫米砲彈碎片的衝擊。

Mi-28在盧甘斯克（Luhansk）被可攜式防空飛彈MANPADS擊中機尾

上一架被擊落的Mi-28是在4月1日在社群媒體流傳的影片，Mi-28在盧甘斯克（Luhansk）被可攜式防空飛彈MANPADS擊中機尾，導致其墜落。