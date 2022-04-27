F-35隱形戰機

就在美國空軍只採購了80架F-15EX後，內部官員正在檢討取消新訂單的選擇。而1年多前，他們才核准納入這款戰機。

據《動力》（The Drive）網26日報導，要是訂單真取消，將會是驚人的轉變，但這對美國空軍為了確保有更多資金，去買F-15EX戰機，以致採購流程減緩的F-35A隱形戰機來說，卻是個好消息。

原本美國空軍說，會採購至少144架F-15EX，以汰換老舊的F-15C/D「鷹」（Eagles）式戰機，甚至是F-15E「打擊鷹」（Strike Eagles）但如今卻在2023年預算需求書中，卻將可能採購的這款戰機限定在80架。

要是美國空軍真的貫徹這新計畫，那最後一批F-15EX將會在2024會計年度買入。不過，就短期來說，F-15EX還算安全。美國空軍在2023年預算需求書中，將原本在2022會計年度採購的48架F-35A減為33架。

分析指出，看來美國空軍的計畫是先集中火力，盡快汰換F-15C/D，大約5年後，再把重心轉回F-35A上。五角大樓仍在與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）就下一批 F-35 生產批次談判，很可能高達約400 架。不過，至少就目前而言，由於第4批次升級進度落後，F-35A的採購速率勢必得減緩。