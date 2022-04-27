國民黨中常會今天將通過提名雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠參選連任，其中還包含身陷官司中的宜蘭縣長林姿妙，4名女縣市長營造女力大團結氣勢。

國民黨2018年提名的藍營縣市長女將創下全勝戰績，今天將進行第4梯次提名，將提名張麗善、王惠美、黃敏惠與林姿妙參選連任，4名女性縣市長一起通過提名，再次營造國民黨女力團結戰力。

至於台中市長盧秀燕，則可能壓在比較後面再處理。台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚則列在另一波。