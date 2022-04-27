獨家／不受官司影響 國民黨今將提名林姿妙拚連任 11:592022/04/27 中時 張薷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣長林姿妙。（資料照／李忠一攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨中常會今天將通過提名雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠參選連任，其中還包含身陷官司中的宜蘭縣長林姿妙，4名女縣市長營造女力大團結氣勢。 國民黨2018年提名的藍營縣市長女將創下全勝戰績，今天將進行第4梯次提名，將提名張麗善、王惠美、黃敏惠與林姿妙參選連任，4名女性縣市長一起通過提名，再次營造國民黨女力團結戰力。 至於台中市長盧秀燕，則可能壓在比較後面再處理。台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚則列在另一波。 公廣集團崩壞牽拖國民黨 藍委斥綠卸責 選屏東市長 國民黨現任鄉代宣布無黨籍出征 #提名 #國民黨 #林姿妙 #參選連任 #縣市長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 擺脫不團結印象 藍營參選議員新人宣言不脫黨 14:412022/04/26 政治 國民黨27日中常會 擬提名雲林縣長張麗善拚連任 21:082022/04/26 政治 國民黨明天將完成雲林、彰化及嘉義市提名 17:032022/04/26 政治 新人搶破頭！國民黨松山信義區初選出爐 詹為元勝出獲提名 11:132022/04/27 政治 鄉代要以無黨籍參選屏東市長 「不做羅智強第二」 22:522022/04/26 政治 蔡其昌評估帶職參選 點名2女立委 04:102022/04/27 政治要聞 藍高市左楠、鎮港區議員初選 5月中下旬登場 13:202022/04/26 政治 談藍營桃園僵局 呂玉玲：給主席空間 選戰要有彈性 17:122022/04/26 政治 藍今提名張麗善、王惠美、黃敏惠拚連任 04:102022/04/27 政治要聞 蔡聲望下滑 6成反對阿中選北市 04:102022/04/27 政治要聞 居隔3＋4沒快篩試劑 國民黨：人民只能自求多福 12:212022/04/26 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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