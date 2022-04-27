金門傳出1起8個月大女童疑似非自然死亡案件，金門地檢署檢察官昨（26）日會同法醫師解剖後，初步排除小腿瘀傷與死因有直接關聯，法醫師已採取女童身體部分組織進行化驗，尚待解剖鑑定結果並綜合各項事證，才能釐清真相。

金門地檢署說明，該署於4／20晚間接獲警方通報轄區有8個月大女童疑似非自然死亡案件，報請該署指派檢察官相驗，戴文亮檢察長甚為重視，立即指示檢察官盡快聯繫法醫師安排相驗。檢察官相驗後發現女童雙親為職業軍人，目前由女童父親申請育嬰假在家照顧，因檢視女童身體外觀有不明瘀傷，為釐清死因，相驗後安排解剖鑑定。

該署檢察官會同法醫師於昨天進行解剖後，發現死者肺部有明顯發炎情形，且腦部組織有病變狀況，小腿有明顯瘀傷等身體異樣，目前初步排除小腿瘀傷與死因有直接關聯，法醫師已採取女童身體部分組織進行化驗，真正死亡原因尚待解剖鑑定結果，並綜合各項事證方能釐清。

檢方強調，該署將盡快調查相關事證釐清真相，希望在真正死因查明前，各方勿自行揣測，以免對死者家屬造成二度傷害。