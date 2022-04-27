隨著國內疫情持續升溫，自綜藝節目《女人我最大》助理主持人徐凱希爆出確診新冠肺炎後，當天同場錄影的彩妝老師Kevin、王少偉、張愛雅、卞慶華等5位藝人也接連確診染疫，而納豆的女友依依當天也剛好參與錄影，為了避免疫情擴散，她緊急做了快篩並透露納豆的最新復原狀況。

這幾天不少藝人因參加《女人我最大》的錄影而陸續確診，引起相關人員人心惶惶，而根據《三立新聞網》的報導，當天同樣參與錄影的依依，接獲消息後也趕緊在家進行快篩，結果皆為陰性，健康狀態也皆為正常，希望大家別為她擔心。

另外，近日有消息傳出，納豆目前的身體狀況已恢復到80%左右，預計4月底將出院返家休養，並透露希望明年能回歸螢光幕前錄製他所主持的綜藝節目《綜藝三國智》。對此，有知情人士向《ETtoday星光雲》透露，雖納豆目前復健情況良好，一切往好的方向進行中，也預計明年復出回歸節目沒有錯，但一切仍要視他的復原情況而定，不會勉強他復出主持。依依也針對此事回應，納豆目前復原情況相當不錯，心情也很好，希望能一切順利。

事實上，依依在3月份時曾透過經紀人表示，納豆現在不僅可以講話也能自行走路，而她都陪在身邊陪伴復健，並幫忙納豆增加肌肉，先前還曾PO出兩人的合照，感動不少網友，紛紛大讚：「依依人美心更美」、「有這種女友在身邊，納豆肯定好很快」、「依依真的是好女孩」、「你們在一起是最美的風景」。