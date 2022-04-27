財政部長蘇建榮27日赴立法院財政委員會報告備詢。（陳君瑋攝）

5月報稅季節來臨，各立委皆關心報稅期是否可以再延長1個月？財政部長蘇建榮表示，前年、去年都已經有相關的經驗，今年也有做相關的準備，但他強調自己不是「鐵板一塊」，會滾動式檢討，確診人數也是指標之一。

中央流行指揮中心指揮官陳時中預估，台灣染疫率恐達人口15％、16％，經算等於超過300萬人；台北市長柯文哲表示，台北的單日也可能將達50萬例。

蘇建榮今日到立法院財政委員會接受質詢，各立法委員問及是否「通案式」延長報稅期間。

立委林楚茵也指出，現在隔離通知的方式也不一樣，有些有收到隔離通知書，有些只有簡訊，甚至有些只有電話，民眾若要延長報稅要提隔離通知書也相當困難。

蘇建榮表示，今年疫情跟去年情況不一樣，去年隔離人數較少，隔離通知書可以馬上發出去，但是今年比較多，且確診的人數也愈來愈多，會進一步思考是否要延長到6月底。

蘇建榮連續強調「我不是鐵板一塊」隨時都有思考是否通案延長1個月，除了會觀察疫情指揮中心管制措施是否更嚴格外，也會視確診人數等作為判斷的指標之一，一旦有決定財政部也會立刻公告周知。

財政部昨日已經拍板，針對因疫情受治療、隔離、檢疫者，其綜所稅、營所稅申報期限可展延至6月30日，若630期限屆滿仍在隔離則另展延20天。至於未受疫情影響者，報稅期限仍維持至5月31日止。