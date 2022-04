俄羅斯入侵烏克蘭至今2個多月,烏國首都基輔市府今天動手拆除市中心一座象徵俄烏邦誼的雕像。

美國「全國公共電台」(NPR)報導,巨大的鈦合金「人民友誼拱門」(People's Friendship Arch)是蘇聯1982年贈與烏克蘭的禮物,紀念蘇聯建國60週年。拱門下方有兩個8公尺高雕像,分別代表烏克蘭和俄羅斯工人,他們高舉著蘇聯友誼勳章。

基輔市長克里契科(Vitaly Klitschko)說:「我們現在看到了這個『友誼』是什麼了,是摧毀烏克蘭的城市…殺死了數萬和平民眾。我相信這樣一座紀念碑的意義已截然不同。」

路透社報導,工人從其中一座雕像的頭拆起,頭部斷落地面時發出鏗鏘巨響。當起重機將雕像放至地面時,現場約有百人歡呼,高喊「榮耀歸於烏克蘭」等口號。

紀念碑的設計師之一米洛羅德斯基(Serhiy Myrhorodsky)說:「俄羅斯入侵烏克蘭…是我們最大的敵人,這就是為什麼俄羅斯和烏克蘭的友誼紀念碑不再有任何意義。」

克里契科表示,拱門將保留在原地,但將更名為「烏克蘭人民自由拱門」(Arch of Freedom of the Ukrainian People)。(譯者:陳怡君/核稿:蔡佳敏)1110427