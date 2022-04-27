外界不斷質疑俄羅斯總統普丁的健康狀況，近期一段普丁2月與白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）會面時手止不住「抖動」的影片瘋傳，點擊率破百萬，再度引發外界關注他的身體狀況。

綜合美媒「新聞週刊」（Newsweek）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，關注中歐4國維西格勒集團（Visegrad，由捷克、匈牙利、波蘭、斯洛伐克組成）現況的推特帳號「Visegrad 24」，24日公布一段普丁與魯卡申柯握手前右手止不住抖動的畫面，《每日郵報》指出，這段影片是2月18日普丁與魯卡申柯會面前的影片片段。

Many suspected it after his weird meeting sign Shoigu, during which he held on to the table for 13 minutes.



This is probably the clearest video of something being wrong with Putin’s health.



Look at his leg & hand tremors!



Any doctor out there willing to weigh in?



Parkinson? pic.twitter.com/Vt0TpHtdrF — Visegrád 24 (@visegrad24) April 24, 2022

畫面顯示普丁右手豎起拇指不斷在空中畫圈，隨後將右手壓上胸前，接著他邁開步伐走向魯卡申柯，伸出右手與對方握手並擁抱。這段影片至今已獲得超過130萬人次觀看。

「Visegrad 24」要網友注意看普丁的腿及手部的「抽動」，自問是不是帕金森氏症。《每日郵報》則形容普丁的手「劇烈震動」，將手壓向胸前是為了「壓抑震動」，當他走向魯卡申柯時，步伐也顯得「搖搖晃晃」、「差點跌倒」。

英國《每日郵報》指出，2月普丁與白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）會談時，就已經無法安穩地坐著，他一邊用手支撐身體，雙腳一邊「坐立不安」地踩踏。

《每日郵報》也公布後續普丁與魯卡申柯就座會談的畫面，形容他無法安穩地坐著，一邊用手支撐身體，雙腳一邊「坐立不安」地踩踏。

事實上《每日郵報》的這段影片2個月前就已經公開，目前無法解釋普丁在與魯卡申柯握手前右手在筆畫些什麼，不過隨著日前普丁臉部浮腫、右手緊抓桌子邊緣的畫面曝光，外界對他的健康狀況愈來愈關注。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）2020年曾駁斥所有有關普丁健康下滑的傳聞：「絕對是胡說八道，總統一切都好。」