我國流浪動物零安樂死政策於2017年2月上路，但收容所承擔大量犬貓導致環境擁擠、髒亂、疾病傳染率增加。農委會主委陳吉仲表示，當初是為了確保動物福利而實施零安樂死政策，但若零安樂死無法增加動物福利就要坦然面對修法結果。

紀錄片《十二夜》講述流浪動物於收容所內12天內無人領養就須執行安樂死，該片引起的廣大迴響帶動《動保法》修法，「零安樂」因此在2017年正式實施。但在人力、金費、收容空間等配套嚴重不足下推動的修法，從「死刑」變為「無期徒刑」反讓犬貓承擔更多痛苦。

此外，現行TNR(捕捉、絕育、釋放)目的是以人道方式減少流浪犬貓的數量，但回放的遊蕩犬貓卻對原生物種造成極大傷害，導致許多穿山甲、鳥類、爬蟲類遭咬殺，而遊蕩犬隻追逐咬傷人的事件也層出不窮。

立院經濟委員會今(27)日多名立委與農委會討論《動保法》修法，各黨立委均認為，《動保法》上路至今修法多次，但依舊無法有效保障動物福利，應設置動保警察，比照先進國家將防止虐待動物列為治安重點。

此外，為確保穩定財源讓動保困境獲得改善，例如受虐受傷動物救治、收容所環境改善、遊蕩動物安置照顧等，應設立動物保護基金，也要擴大虐待動物的認定範疇，例如對動物心理的傷害。

農委會主委陳吉仲說，修法上強化飼主責任一定要做，另因為流浪犬貓安置需要透過收容所來執行，地方政府只要計畫蓋收容所，農委會都很願意補助，但因為收容所是鄰避設施，導致地方政府要找地方來建置相當不易，也讓各縣市的動物收容所內空間大幅減少。

陳吉仲語重心長的說，當初為了確保動物福利而實施零安樂政策，但如果執行上沒有配套措施，是否有達到動物福利目的就得來思考，假如動物福利沒有增加就要坦然面對修法結果。