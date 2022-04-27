中央流行疫情指揮中心25日晚間宣布居家隔離調整為「3＋4」，另回溯目前已居隔超過三天者，自27日開始解除隔離，此政策造成基層防疫人員工作量飆升，中市衛生局全員動員加班到深夜12點累計開出6千多張解隔書，解隔人數也從26日598人暴增到6千多人，更有防疫人員跟本就是在衛生局紮營加班無法返家。

居隔新制上路，26日起確診者接觸者縮短居家隔離天數從10＋7縮知為3＋4天，另回溯目前已居隔超過三天者，將27日開始解除隔離；台中市以舊制計算每天居隔約在4000人，解隔人數從200多人到400多人不等，但新制將居隔天數驟降為3天，行政流程不變，等於也是壓縮到基層防疫人員工作時間。

台中25日解隔離208人、26日解隔離數為598人，但27日遇到新制回溯，等於過去要居隔10天才解隔的一律只要居隔滿3整日就可解隔，讓衛生局不得不動員全局清算符合新制解隔者，要即時發出解隔通知書，據悉單日解隔人數破6千人。

一名原本要29日才能解隔離回到職場的一名媽媽表示，早上接到公司人事室通知可返回公司上班，因為家中有6歲小孩，縮短解隔天數他最在意的是快篩是陰性，還跑去做一次PCR也是陰性，原本怕覺傳染給小孩的心情緩解不少。