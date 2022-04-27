為了居家裝飾，不少人會選擇用漂亮的花瓶來美化環境，但時間一久，很多人會逐漸忘掉這個空花瓶的存在。其實，在家裡擺空花瓶對運勢會有不良影響，瓶內中空，氣場也不穩定，建議最好多多少少放點東西進去。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，花瓶內最好能插入鮮花或注入乾淨的水，也可以在裡面放錢幣或字畫，都能提升家運，甚至能帶來財氣。

▍1.瓶裡裝花

花瓶本身用處就是拿來插鮮花，不僅能增添美感和格調，讓人心情愉悅，還能增旺生氣，顯得家裡生機勃勃，提升家人運勢。不過，花瓶裡的花若有枯萎跡象，一定要立刻處理，花朵以鮮花為佳，乾花、假花要謹慎使用。

▍2.瓶內裝水

水代表財，空花瓶內裝水，能達到聚財的作用，如果把裝有水的花瓶擺放在客廳財位或者玄關，且同時有花又有水的話，效果更佳。不過記得要定時更換花瓶中的水，否則就是淤水一灘，無法達到帶來財富的作用。

▍3.瓶裡放幾枚硬幣

在花瓶裡放幾枚硬幣，也是不錯的選擇，同樣有增加財運的寓意。若想要更講究，可以在裡面放五帝錢，能趕走不利穢氣，還能帶來財氣，把財氣聚集在原本空空的花瓶裡面。錢幣自身的氣場，能把花瓶變成一個簡易的「聚寶盆」，由此提升整個家庭的好運氣。

▍4.瓶裡放字畫

古代人會在花瓶裡收納字畫，方便隨時拿取觀看，到了現代，我們也可以把帶有書卷氣息的字畫放在花瓶裡，讓書香和墨香充盈花瓶，增添一份文化氣息。這股書卷文化氣場，會趕走原本空花瓶的穢氣，讓周邊氣場穩定，家裡若有學生或正在進修的人，也能幫助他更容易獲得進步。

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