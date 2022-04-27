新北145公里海岸線總計有28處漁港，新北市漁業處推動嗨漁港計畫，將老舊漁港翻轉成為在地特色景點，如草里漁港成為釣魚客天堂，深奧漁港光雕更吸引許多遊客前來等，提供民眾飲食、心靈、參與永續、休閒等各方面的生活體驗。

新北市漁業處長張麗珍指出，新北市28個漁港分布於145公里長海岸線，各具獨特的景色及產業，漁業處「嗨漁港」計畫，陸續翻轉14處漁港工程及硬體設施的改善，並融入美學。

如興建首座青春山海線圖騰漁具倉庫、設置下罟子浮動碼頭及淡水第一漁港活化再造工程，讓漁港成為在地特色景點，提供民眾休憩的場所。

漁業處也舉辦北海岸時尚藝術季、瘋草里大咬運動會、漁人碼頭仲夏繽紛樂、深澳漁港光雕水舞秀等漁港活動，讓民眾體驗，獲十大魅力漁港的卯澳漁港則透過里海小學堂等漁村文化推廣，成為最佳心靈角落，並激發當地人對於在地特色漁港的榮耀感。

此外漁業處也持續清除及回收海洋廢棄物，並推動海洋保育及資源復育，打造美灩山中間育成基地增加放流成功率、珊瑚小學堂培植1200株以上的珊瑚，以及設置第一個完全禁漁的野柳保育區，維護軟絲及生態復育成果，並持續推動放流及海洋教育課程。

漁業處表示，現在到5月底的2022北海岸時尚藝術季正夯，歡迎到富基漁港及漁人碼頭觀看AR走秀及富基漁港學生設計師的時尚展覽，6-8月將會有深澳漁港夜釣及淡水漁人碼頭煙火等夜經濟休閒活動，9-12月則會有北海岸的萬里蟹及東北角的貢寮鮑，邀請大家做好防疫措施，來到漁港嗨漁港樂生活。