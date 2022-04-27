俄烏戰事尚未結束，所帶來的高油價使得物價高漲，諸多產業受牽連，但當中不乏有受益族群，電動車相關供應鏈即為其一。法人分析，2月戰事爆發以來，燃油車的汽油和柴油成本不斷飆升，這樣的情形反而推高了購置電動車的吸引力。根據EV-volumes估計，今年第1季全球電動車銷量躍增近120%。與此同時，大陸品牌蔚來汽車、小鵬汽車和理想汽車3月電動車銷量均突破新高，特斯拉第1季全球交車量逾31萬輛、營益率達19.2%，創歷史紀錄並令市場驚艷!

電動車前景看好，不過4月聯準會官員鷹派談話、FOMC會議紀錄顯示5月縮表規模恐略高於預期，資金面的因素壓抑了近期科技股表現，ICE FactSet全球智能電動車指數4月以來(至4/22)下跌約13%。這又該如何看待？

國泰全球智能電動車ETF(00893)基金經理人游凱卉指出，戰事與通膨為資本市場帶來不確定性，但也進一步催化了促使電動車趨勢延續的2大指標：1.首先是原物料價格的飆升，高油價下使消費者購置電動車的時間點提前；2.對環境和氣候變遷的擔憂，也是民眾購買電動車的另一大理由，日前(4/22)是世界地球日，坊間出現廣泛關於節能減碳的探討，尤其年輕人對相關議題更加關注。而國際上碳中和的目標，也驅使美、歐、中國等加速推動電動車與尋求替代能源。

游凱卉認為，在整體行業趨勢發展下，車用半導體有望成為半導體產業內發展最快的領域。目前全球車用晶片市場供給仍持續吃緊，主因安全性至上的車規半導體認證門檻，遠高於消費電子晶片，預估這情形至少延續到2023年底，而自動駕駛的接受度逐步提升，也將拉高驅動半導體如MCU(微控制器)、感測器、功率半導體等元件需求。車用電子大廠意法半導體(STMicroelectronics)3月底開出第一槍「喊漲」，本季(Q2)起調漲全產品線價格，由此可看出，車用半導體相關業者仍享有賣方市場，具有較佳的成本轉嫁能力，可抵禦通膨對企業獲利的侵蝕。

法人表示，電動車長多趨勢仍不變，近來相關族群因消息面呈震盪拉回，評價面修正卻也創造逢低布局機會，建議投資人可將資金分批投入相關ETF。半導體廠AMD正式打入特斯拉供應鏈，其Model S/X/3/Y全系列車款新年式皆開始搭載全新AMD Ryzen晶片處理器，提升車載多媒體、導航系統運算速度近4倍，在營運展望良好下，根據最新(4/25)外電報導，AMD也獲得美系外資調升評等至強力買進。