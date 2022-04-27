國民黨台北市黨部今（27）日公布議員第3選區（松山、信義）初選民調結果，由詹為元搶下出線機會，將與現任議員一起提報中央選策會核定，而對於初選結果，同區對手也紛紛給予祝福，滿志剛更透露接下來第一件要做的事，就是先補眠。

本次選舉國民黨預計在松信區提名6席，其中有4位新人要搶1席出線權，競爭相當激烈，今日上午黨部公布民調結果，在計算各種加權後，詹為元以平均民調73.781％取勝，搶下出線機會，滿志剛平均民調60.852％位居第2，其餘還有田方倫平均民調33.073％與陳俞亦平均民調32.294％。

對於在初選中落敗，田方倫在臉書貼出合照恭喜詹為元，並說「努力不夠，要更努力才行」；滿志剛除了在臉書大器恭喜詹為元外，也向田方倫及陳俞亦兩位對手致意，說「抱歉，讓大家失望了，是我努力不夠。感謝這一路走來所有的幫助，真的，要謝的人太多了，就先謝天吧」、「讓我先補個眠，再向大家報告」。

台北市黨部表示，此次委託執行的民調機構及執行民調的時間，均經由登記參選同志協調決定，執行期間都有觀察員到場記錄，根據相關規定現任議員參加初選，因此會在5月中旬前一併將詹為元與現任議員們一同提報給中央選策會核定。