高市議員蔡武宏今（27）日質詢時指出，高市府各局處自推APP，但使用成效不彰，下載率相當低弱，評分甚至低到1.6顆星。（蔡武宏提供）

高雄市政府開發上架的APP目前有17個，然而常被詬病使用率低弱、下載率低，網友更狠酸，閃退、難用、連線異常等狀況一籮筐，如上架9年的「1999高雄一指通」今年2月已悄悄下架。對此，研考會回應，正推動高雄市民卡整合服務，最快6月上路，同時透過管理辦法，訂定KPI，淘汰不必要的APP。

根據研考會資料顯示，2年前有33個APP，現在剩下17個，截至今年3月底統計，下載率冠軍為「高雄iBus公車即時動態資訊」達到26萬7083次，最低的為「高雄市工業管線查詢系統」208次。

以研考會推出的「1999高雄一指通」iOS版為例，2013年1月3日開放下載以來，有3萬6867次，但只有1.9顆星（滿分5顆星），網友反應「會閃退」、「永遠都在線路異常」、「滿滿的Bug，報修類別一項都沒有」，最後今年2月11日已下架。

高市議員蔡武宏今（27）日質詢時指出，高市府各局處自推APP，但使用成效不彰，下載率相當低弱，評分甚至低到1.6顆星，主要是不便民，希望未來整體設計上，更加跨局處討論，才能讓市民體驗更加完善的APP服務。他舉例，「台北通」APP就整合多項局處業務，操作介面簡單方便，一個APP就搞定，建議高市府未來也要朝這方向執行。

研考會主委蔡宛芬指出，針對每個APP都有監控，高雄平均星等3.89顆星，在六都排行第2名，僅次於桃園，但坦言有些APP較為專業或特定人士，像計程車司機、里長等使用，因此星等低、使用人數不高。

為有效管理APP，蔡宛芬表示，去年2月高市府制訂新的APP管理辦法，若局處2年內沒達到KPI，必須提出改善計畫，會給局處一些時間處理，若沒有改善，就必須強制下架。

針對議員建議借鏡北市府整合統一APP，蔡宛芬說，目前正著手推動高雄市民卡，將盡快把線上資訊、市民申辦等服務內入，或許在這樣整併之後，有些APP就會下架了。