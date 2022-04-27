徐麗雯編導的《光的孩子》得獎無數。（客家電視台提供）

紀錄片《礱之旅》獲得紀錄片類文化議題銅獎。（客家電視台提供）

2022紐約電視節(New York Festivals TV ＆ Film Awards)於臺灣時間27日上午6點舉行線上頒獎典禮，由徐麗雯編導的客家電視電影《光的孩子》拿下電影類-劇情片(Films- Feature Films)銅獎，而紀錄片《礱之旅》則獲得紀錄片類-文化議題(Documentary-Cultural Issues)銅獎。

《光的孩子》之前已在電視金鐘獎、台灣國際女性影展、亞洲影藝創意大獎、亞洲電視獎等獲得多項獎項，此次是首度在亞洲以外地區獲獎。徐麗雯及製作人張哲龍在得獎感言影片中除感謝主辦單位及評審，也表示「我們始終相信光明與黑暗都是人性的一部分，因此我們將張開雙臂、敞開心扉，與祂們一起生活」。另一部獲獎影片《礱之旅》吳文睿也透過影片向工作團隊致謝。

臺灣在本屆紐約電視節共有3個單位、8個節目入圍，除《光的孩子》、《礱之旅》外，公共電視《獨舞者的樂章》則獲得紀錄片類-藝術(Documentary- The Arts)金獎，去年底大獲好評的客家時代劇《茶金》也入選娛樂節目-戲劇類(Entertainment Program- Drama)最後決選(Finalist)。