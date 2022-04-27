涼感衛生棉霸主愛康新系列 升級5款精油配方 12:202022/04/27 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 愛康涼感果香棉「檸橙派對」4／26正式上市，官網限定會員價60元。圖片來源：愛康涼感衛生棉。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 檸橙派對以橘黃漸層色設計調防潑水鋁箔包裝，成為女孩們生理期的療癒小物。圖片來源：愛康涼感衛生棉。 檸橙派對精選「薄荷、檸檬、甜橙、香蜂草、依蘭」天然精油配方，散發出初夏的清爽氣息。圖片來源：愛康涼感衛生棉。 愛康涼感果香棉「檸橙派對」升級5款精油配方，迎接初夏第一道的沁涼清新感。圖片來源：愛康涼感衛生棉。 涼感衛生棉霸主愛康今年再次推出眾所期待的全新系列涼感果香棉「檸橙派對」，主打以檸檬尬甜橙的天然精油，升級5款精油配方，調配出複方果香調。 26日起於愛康官網搶先販售，限定會員價60元，一次推出四款尺寸：護墊型15.5公分、日用型24公分、夜用型28公分、加長型33公分。於5月底前，滿590元即可享免運，滿800元即可享75折優惠，為今年夏日帶來沁涼、清新的體驗感受。 比亞迪電子 Q1獲利大砍八成 營收看旺 智易、中磊叫座 #愛康 #公分 #涼感衛生棉 #升級 #精油 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 洛克威爾 新一代變頻器智慧升級 04:102022/04/22 產業特刊 懶人神器升級 掃地機解放你的手 04:102022/04/25 時尚消費 竹縣升級關懷包 1.3萬份趕工中 04:102022/04/27 地方新聞 掀背車推陳出新 規配再升級 04:102022/04/27 時尚消費 寶銳植物生長座 成功鋪設兒童遊戲場 04:102022/04/27 投資理財 桃園驚爆兇殺案！21歲女喝完7瓶啤酒 一刀砍死前夫 20:462022/04/26 社會 北市YouBike3個月收252件投訴 議員憂升級2.0抱怨更多 17:152022/04/25 生活 專業香氛C＆F香研所 將茶入香更添韻味 11:162022/04/21 生活 美電網重金升級 電價恐漲 04:102022/04/19 全球財經 展現品牌升級新風貌 Ford北台南展示中心暨服務廠全新開幕 16:072022/04/22 汽車情報-汽車新聞 四門跑車 鋒芒自成 BMW 430i M Sport Gran Coupe 04:102022/04/26 時尚消費 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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