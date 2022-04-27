檸橙派對以橘黃漸層色設計調防潑水鋁箔包裝，成為女孩們生理期的療癒小物。圖片來源：愛康涼感衛生棉。

檸橙派對精選「薄荷、檸檬、甜橙、香蜂草、依蘭」天然精油配方，散發出初夏的清爽氣息。圖片來源：愛康涼感衛生棉。

愛康涼感果香棉「檸橙派對」升級5款精油配方，迎接初夏第一道的沁涼清新感。圖片來源：愛康涼感衛生棉。

涼感衛生棉霸主愛康今年再次推出眾所期待的全新系列涼感果香棉「檸橙派對」，主打以檸檬尬甜橙的天然精油，升級5款精油配方，調配出複方果香調。

26日起於愛康官網搶先販售，限定會員價60元，一次推出四款尺寸：護墊型15.5公分、日用型24公分、夜用型28公分、加長型33公分。於5月底前，滿590元即可享免運，滿800元即可享75折優惠，為今年夏日帶來沁涼、清新的體驗感受。