2022羽球亞錦賽26日在菲律賓馬尼拉展開，27日進入第2天賽程，多位台灣好手出賽，男單王子維力戰3局、歷時53分鐘，21比14、9比21、21比18力克馬來西亞邵勒（Aidil Sholeh），晉級16強；男單頭號種子、世界排名第2的桃田賢斗，則是21比17、17比21、7比21意外敗給印尼對手瓦多約（Chico Aura Dwi Wardoyo）。

女單世界排名第93的台灣女將宋碩芸，首輪12比21、15比21不敵世界排名第10的泰國籍第6種子李美妙（Pornpawee Chochuwong）。

桃田賢斗最近2年遇到不少考驗，例如前年初車禍、去年初確診新冠肺炎，又在東京奧運男單小組賽就出局，上次奪冠是去年11月印尼羽球大師賽，為本屆亞錦賽男單頭號種子的他，首輪迎戰世界排名第52的瓦多約，可能是生涯首次在BWF賽事交手較陌生，第1局桃田曾落後，在雙方17比17平手後，桃田連贏4分收下。

不過第2局瓦多約透過8比0攻勢站上領先，並把握優勢拿下這局，決勝第3局瓦多約越打越有信心，7比4領先後靠著連拿9分再度拉抬氣勢，讓桃田這局只能拿到7分，狼狽落敗。

日本女將山口茜則是為日本單打討回面子，短短26分鐘就以21比15、21比9解決印度卡夏普（Aakarshi Kashyap），女單世界第2山口茜目前世界排名積分僅落後球后戴資穎51分，只要打進到亞錦賽決賽，山口茜就可擠下小戴、重返世界第1。