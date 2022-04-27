IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)2022年首季營運締造「五高」佳績，表現遠優於市場預期。多家外資出具最新報告看讚，認為中國大陸封城的短期逆風無礙長期營運成長，維持「買進」及「增加持股」評等，目標價區間由305～470元調升至332～520元

欣興股價2月底觸及261元新高後拉回，26日下探197元、回測3個月波段低點。在績優題材及外資力挺護體下，今（27）日不畏大盤一度重挫425點，在績優題材護體下開低走高，放量勁揚8.02％至215.5元，截至午盤仍維持逾6.5％漲幅，表現遠優於大盤。

美系外資指出，欣興首季營收優於市場共識38％，毛利率及營益率高出預期5.7、6.6個百分點，使稅後淨利高於市場預期36％，主要受惠ABF載板平均售價（ASP）優於預期、生產高階ABF載板的楊梅新廠產量及良率快速提升，以及有利的匯率帶動。

同時，欣興宣布將今明資本支出預算從404億元增加至435億元，並將2023、2024年長交期設備投資從212億元／4.19億元增至214億元／26億元。美系外資認為，此舉意味客戶需求持續強勁，應可緩解市場對PC需求趨緩的擔憂，且意味長期需求後市更強勁。

展望第二季，由於中國大陸封城防疫，欣興蘇州及昆山產能占比10％，考量當地子公司暫時停工可能導致高密度連結板（HDI）、PCB、軟板、BT載板訂單遞延及營收減少，美系外資將欣興第二季營收預期調降4％、估小幅季增3.6％，稅後淨利則持平略增。

美系外資認為，在伺服器、高速運算（HPC）、AI相關晶片封裝技術升級趨勢推動，ABF載板產業供需缺口未來將進一步擴大，將長期推動平均售價提升，看好整體ABF市場規模將達197億美元，2022～2025年的年複合成長率（CAGR）達29％，欣興可望成為主要受惠者。

BT載板業務方面，儘管近期智慧手機BT載板需求疲軟，美系外資預期今年BT載板產業需求將維持健康，並認為隨著山鶯S1廠恢復生產、併購轉投資的旭德，有望使欣興今年BT載板營收表現優於市場。

由於首季末已看到DDR5記憶體相關需求啟動拉貨，以及將於下半年推出的新款智慧手機可望推升滲透率提升，美系外資持續看好5G毫米波（mmWave）智慧手機和DDR5記憶體，將成為今年主要的BT載板需求驅動因素。

鑒於未來幾季ABF平均售價持續提高，以及楊梅新廠產能及良率快速提升，可望進一步優化產品結構，美系外資將欣興2022～2024獲利預期分別調升16、14、14％，毛利率預期分別調升4.2、4.1、4個百分點，維持欣興「買進」評等，目標價自470元調升至520元。

另一家美系外資考量中國大陸封城防疫時間延長，對PCB、高密度連結板（HDI）、特別是軟板出貨的影響，預期欣興第二季營收將小幅季減2％。然而，楊梅廠產能持續提升及更好的產品組合，可望帶動欣興第二季ABF載板營收占比突破50％、毛利率提升至33.3％。

鑒於明確優於預期的首季營運表現，以及調升2022～2024年資本支出展望，有望緩解市場擔憂，美系外資對欣興維持「增加持股」評等、仍列為首選個股，由於導入2024年獲利預期、將中期成長率自15％下調至14％，目標價仍維持370元。

日系外資亦認為，目前仍處於ABF載板結構性短缺的初期階段，由於採用先進製程、先進封裝及小晶片（Chiplet）的高速運算（HPC）晶片驅動，為驅動2022～2024年ABF載板潛在短缺的主動能，使ABF載板受NB及PC需求修正風險下的影響較小。

鑒於首季毛利率強勁、蘋果CPU未來升級可望持續掌握多數訂單，日系外資維持「買進」評等，並將目標價調升至332元。雖然考量地緣衝突持續、中國大陸封城及全球通膨升溫導致宏觀風險增加，將本益比自20倍調降至16倍，仍認為近期股價修正為逢低布局好時機。