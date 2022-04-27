台星科(3265)第一季三率三升，營收、獲利寫下單季同期新高、次高，EPS達1.67元，年增3.5倍的好成績。訂單狀況得宜，推升營運成長動能。外資搶進下，台星科衝上漲停，寫下四年新高價。

矽格(6257)轉投資公司台星科今年第一季營收9.71億元，年增43.42%、季增15.25%，單季寫同期新高紀錄；營業毛利3.16億元，年增180.77%，毛利率32.56%，季增3.94個百分點、年增15.93個百分點，營業利益2.52億元，年增320.44%，營益率25.98%，季增7.48個百分點、年增17.12%；稅後純益2.27億元，年增347.24%、季增89.09%，基本每股盈餘1.67元，相較去年第一季0.37元增加3.5倍，也較去年第四季1.51元成長，EPS創下同期次高。

台星科不談論營收預估數字，但上月董事會決議通過設立子公司，公司表示，此舉為擴產的營運需要，目前仍處於辦理設立階段，由此可知，訂單狀況不錯，推升營運成長動能。

外資連4日買超500餘張，周三台股大滑跤，台星科逆勢衝上39.45元漲停，刷新2018年4月26日以來的四年新高價。