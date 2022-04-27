美國聯準會於111年3月16日正式啟動本輪升息循環，牽動投資策略變化，根據兆豐銀行分析，本次聯準會祭出的升息路徑，並未超出市場預期，且因通膨、縮表隱憂下，美債殖利率偏高震盪，為信用債券創造相對具吸引力的買點；依據兆豐銀行內部統計，外國債券商品以111年第1季跟110年第4季相比，交易量成長約43%。

匯豐銀行表示，「數位轉型」趨勢專注成長股和長期機會，而「政策正常化下的機會」精選主題則側重短期、價值股和收入，因此這兩個趨勢相輔相成，有助建構較平衡的投資組合。雖然貨幣政策正在緊縮，但隨著經濟周期持續，市場仍存在許多機會。全球經濟持續重啟，因此對美股維持積極觀點，同時繼續廣泛投資於金融、住宅和消費科技等領域。在目前的經濟周期中段，匯豐銀對環球高收益債券和新興市場主要貨幣企業債券持偏高比重。 兆豐銀行建議投資人可以分批佈局，並透過「槓鈴式投資法」以「長天期的投資級債券」搭配「短天期的非投資級債券/新興市場債券」，來增進投資組合的收益，亦能有效控制利率風險，只要慎選債券類型，就能發揮避險、降低波動及每月領息的效益。

根據兆豐銀行表示，通膨上揚和利率走高顯然已是今年市場主流共識，特別是市場波動加大，資產配置就顯得至關重要，在升息環境下，股票表現通常優於債券，但這不代表投資人就要將資金全部投入股市，依照歷史經驗統計，投資組合中配置固定收益資產不僅可以分散風險，在經濟擴張、企業展望維持正向下，跌深折價債券可望獲得資本利得空間。