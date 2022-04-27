疫情衝擊觀光旅遊業，菁鑽聯盟聯手14家頂級飯店＋格上租車逆勢加碼好康，春漾線上旅展祭出「買十五送一」、「買一百送八」的聯合住宿券優惠套票，再加碼天天抽價值最高近四萬元的頂級套房住宿，讓民眾在應戰疫情的情緒中，用最優惠價格取得超值出遊優惠，擁有小確幸的幸福感。

自4/25日起開始的春漾旅展，為期15天的活動祭出三重送，除了單張3,000元的聯合住宿券套票優惠外，更有連續15天「天天抽」活動，包括墾丁凱撒價值38,500元豪華套房、價值22,000元的花蓮遠雄悅來經典主題山景套房，以及價值20,000元的基隆長榮豪華套房等，幾乎全是上萬元頂級套房含早餐的大手筆獎項。旅展期間，消費者只要購買一張券便有抽獎資格，今天沒中、明天繼續抽的連續中獎機會，此外，菁鑽聯盟粉絲團也祭出三天抽一張菁鑽券的互動活動，除了購券享優惠、抽大獎，參與粉絲團活動也能有機會享受聯盟成員提供的優質服務。

串聯全台14家頂級渡假與都會品味飯店及格上租車組成的「菁鑽聯盟」成立21年，為國內最大的旅宿聯盟，包括墾丁凱撒、花蓮遠雄悅來、台東娜路彎、台北、基隆、台中長榮桂冠酒店及嘉義長榮文苑、台南台糖長榮、日月潭大淶閣、劍湖山渡假大飯店及台北凱達、宜蘭礁溪麗翔及最新加入的泰安觀止、大板根溫泉森林溫泉渡假村等十四家頂級休閒度假、商務酒店以及格上租車共十五家業者。

菁鑽聯盟主要商品為「一券在握、隨行所欲」的聯合貴賓券，可任選14家飯店或格上租車，獲得超值的住宿及租車優惠，優惠效期長達一年，隨時可規劃最合適的出遊時間，因為涵蓋度假型飯店及商務、休閒飯店，且遍布北中南東的聯盟飯店，過去深受公司福委會或大型採購的公司喜愛，做為餽贈員工或客戶的禮贈品。

因應電子商務興起，菁鑽聯盟也轉型銷售電子菁鑽券，提供給有規劃出遊的民眾線上購買的選擇。這一波疫情再度衝擊旅宿業，菁鑽聯盟也逆勢大手筆加碼舉辦春漾線上旅展，除了為低迷的旅宿業注入新一波活力，也做好與病毒共存的準備，再為國旅市場提振信心。