雖然愛德華茲在最後3.7秒投進追平三分球，但剛拿下年度最佳進步獎的莫蘭特卻在最後1秒投進準絕殺致勝球，幫助灰熊111比109驚險擊敗灰狼，季後賽首輪系列賽取得3比2聽牌優勢。

靠著附加賽進入季後賽的灰狼，面對西區例行賽第二灰熊打得非常強勢，雙方在前4場戰成2比2平手，今日「天王山」之戰灰狼更在第三節結束取得11分領先優勢。

決勝節莫蘭特挺身而出，單節攻下18分，包含最後1分03秒的超前三分球，以及終場前1秒由迪隆布魯克斯助攻，莫蘭特投進致勝絕殺球，不但守住了主場勝果，而且還手握聽牌優勢。

雙方第六戰將回到明尼蘇達，已無退路的灰狼，能否在主場守住防線，將戰線逼至第七戰，否則就得提前結束這個賽季。

灰熊此役投籃命中率不及灰狼，三分球更是比對手少了7顆，但灰狼整場比賽發生29次犯規，灰熊獲得39次罰球，卻罰丟13球，命中率低至66.7%，幸好關鍵時刻莫蘭特連續罰進8球，灰熊才得以險勝。

前三節手感不佳的莫蘭特，第四節終於回神，全場22投9中，攻下30分、13籃板、9助攻，貝恩貢獻25分，傑倫傑克生12分，替補悍將布蘭登克拉克貢獻21分、15籃板。

功虧一簣的灰狼，唐斯28分、12籃板，愛德華茲22分，羅素12分、8助攻，普林斯10分。