台鐵近年行車大小事故不斷，交通部在府院支持下推動台鐵公司化，並迅速將草案送到立法院，引發台鐵企業工會抗議，未經充分溝通就送出公司化條例，其中還看不到最重要的安全相關議題，要求撤回。日本鐵路工會總聯盟（JR總）也發信給總統蔡英文，支持台鐵工會撤回法案的訴求，指法案無視基層意見，而經營態度、企業體質才是事故的幕後要因。

全日本鐵路工會總聯盟信件全文如下：

中華民國總統 蔡英文 樣

我代表全日本鐵路工會總聯盟（JR總）的3萬名成員，要求回貴國欲推進的台灣鐵路管理局公司化法案提交到立法院的決定，並接受台灣鐵路工會的協商。

我們接到報告說，作為台灣接連發生的列車脫軌事故的解決方法，中華民國政府提出了將台灣鐵路管理局公司化的法案，法案中沒有涉及到安全問题。

今天4月25日是17年前在日本西日本旅客道（JR西日本）福知山線發生列車脱軌、翻車、奪走107人生命、造成多人受傷的事故的日子。我們JR總聯一直呼籲，與工會成員一起查明事故原因，JR西日本的盈利優先經營態度和對犯錯的司機進行懲罰性教育的企業體質是事故的幕後主使。日本國土交通省設置的事故調查委員會認定這些人的經營態度、企業體質是事故的幕後要因，也被記載在事故調查報告書上。

從我們的經驗來看，作為此次列車脫軌事故的解決方法，貴國政府提出台灣鐵路公司化法案，將堵住事故原因查明之路，沒有適當的對策，因此，不得不擔心再次奪走鐵路使用者和在現場工作的鐵路工人的生命。

由於貴國政府此次提出的路公司化法案中沒有對鐵路安全的看法，而且無視了鐵路工人的意見，因此，JR總聯支持台灣鐵路工會提出的撤回法案的要求，並要求貴國政府承認台灣鐵路工會的呼籲，並接受與臺灣鐵路工會的協商。

2022年4月25日

全日本鐵路工會總聯盟（JR總）

執行委員長 山口浩治