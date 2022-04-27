射擊國手「證件妹」吳佳穎表示，自己平常訓練期間，都會特別注意每天攝取六大類食物，保持營養均衡。（陳人齊攝）

財團法人千禧之愛健康基金會今天公布六大類「食物明星賽」網路票選結果，其中白米飯、麵條名列國人最愛全榖雜糧食物，豆魚蛋肉類則以豆腐、鮭魚名列前兩名，專家表示，票選結果可看出國人平常白米飯、麵條攝取量過高，建議改為雜糧米飯，鮭魚則不建議一周攝取超過兩次，以免影響凝血功能。

為幫助民眾遠離三高慢性病，千禧之愛健康基金會於今年3月23日至4月5日舉辦六大類食物明星賽票選，共吸引17萬2418人投票，其中以30至39歲占最多，高達34.2％，40至49歲約27.8％。

票選結果如下：

國人最愛吃排行榜：

全榖雜糧類：1.白米飯、2.麵條、3.雜糧米飯

豆魚蛋肉類：1.豆腐、2.鮭魚、3.雞蛋

蔬菜類：1.高麗菜、2.地瓜葉、3.小白菜

水果類：1.香蕉、2.火龍果、3.梨子

乳品類：1.鮮乳、2.優酪乳、3.優格

堅果種子類：1.核桃、2.松子仁、3.開心果

國人最少吃排行榜：

全榖雜糧類：1.油條、2.馬來糕、3.雜糧米飯

豆魚蛋肉類：1.素火腿、2.田雞、3.鴿蛋

蔬菜類：1.大蒜、2.美白菇、3.紅鳳菜

水果類：1.榴槤、2.覆盆莓、3.金棗

乳品類：1.蒸發奶、2.奶粉、3.乳酪絲

堅果種子類：1.亞麻仁籽、2.瓜子、3.銀杏果

中央研究院生物醫學科學所特聘研究員潘文涵表示，從排行榜可見國人攝取的白米飯與麵條數量過多，但有趣的是，雜糧米飯同時名列最常吃與最少吃的第三名，推測愛吃的人看中其營養價值，不愛吃的民眾可能是因為口感而放棄。

潘文涵說，雜糧米飯如糙米、胚芽米、紫米、蕎麥、紅藜等，富含維生素B、E、膳食纖維等營養素，優於白米飯與麵條，若擔憂食用口感，煮飯之前可先浸泡久一點，煮起來會較軟，比較好入口。

至於豆魚蛋肉類，潘文涵指出，現在推薦的蛋白質排行，第一名即為豆腐，其次依序為魚類、蛋類、肉類，其中魚類又分深海魚與淡水魚，建議民眾一周可攝取兩次深海魚，不要超量，若攝取太多深海魚類，恐影響人體凝血機制。

不過潘文涵說，淡水魚就沒有特別限制，每天都可適量攝取，肉類則應秉持白肉優於紅肉原則，除非是懷孕中婦女，或本身有貧血的族群，以及發育中孩童，才會建議多攝取紅肉。

國健署長吳昭軍表示，民眾可利用國健署宣導的「我的餐盤 我的健康色」來學習六大類食物應攝取份量，或牢記「早晚一杯奶、飯跟蔬菜一樣多、每餐水果拳頭大、豆魚蛋肉一掌心、菜比水果多一點、堅果種子一茶匙」口訣。

潘文涵提醒，投票結果中顯示，國人大多只攝取綠色蔬菜，但其實各個部位、顏色的蔬菜都富含各種不同的營養素，民眾若可以，盡量保持每餐多色彩的蔬菜攝取，對預防代謝症候群與慢性病都有很大的幫助。