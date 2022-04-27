3＋4新制上路，卻出現快篩試劑荒，台中市醫師林傳凱力挺第一線員警，27日捐出60組快篩試劑給台中市警局保安大隊，讓辛勞執勤的員警安心服勤，在維護社會治安之餘，在新冠肺炎疫情肆虐時期，好預防的動作，保護自己和他人。

真愛美學診所醫師林傳凱說，未來快篩都會是生活日常必須要做的事，知道目前市面上防疫快篩試劑一劑難求，疫情期間警察是染疫高風險族群，維護第一線維護治安的保安大隊員警，致贈防疫快篩試劑60組。

保安大隊指出，林傳凱醫師擔任第一分局的警友辦事處主任，除積極參與地方事務，熱心公益，貢獻社會不遺餘力外，以實際行動表達對警察人員的關懷，同時如警察同仁有任何需求，均願以一己之力，共同加入維護社會治安的行列，做為警察強而有力的後盾。

保安大隊長周俊銘說，醫師力挺心意轉換為精進專業知能與提升服務品質的原動力，持續做好維護治安工作，讓民眾能安居樂業，強化警民合作，努力打造台中市成為幸福宜居城市。