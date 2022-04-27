Arm今日宣布為其物聯網全面解決方案的產品路徑圖，新增基於Arm Cortex-M與Cortex-A處理器的兩項全新解決方案，以簡化並加速物聯網與嵌入式的開發流程。在此次新增的產品路徑圖中，Arm也發表Arm Cortex-M85，成為至今效能最強大、安全性最高的Cortex-M處理器，同時也將Arm虛擬硬體（AVH）擴展到包括協力廠商裝置的更多平臺，使其在開發流程的取用上更便利。

物聯網與嵌入式市場極為多元，服務對象包羅萬象，從感測器、機器人、智慧音箱、電器、儲存控制器到電腦視覺。對於範圍如此廣泛的市場，簡化開發作業極為關鍵，而Arm今日發表的內容，則進一步鞏固Arm帶領物聯網生態系向前邁進、引爆物聯網經濟成長與創造價值的獨特地位。

Arm物聯網全面解決方案在六個月前推出時，代表了物聯網與嵌入式市場設計方法的根本改變。它結合硬體IP、平臺軟體、機器學習（ML）模型、工具與更多的資源，簡化開發作業並加速產品設計。物聯網全面解決方案的核心是Arm Corstone，這是一個預先整合、預先驗證的IP子系統，可讓IC設計人員省下時間與精力，並聚焦在創造差異化。

今日發表的Arm雲原生邊緣平臺全面解決方案，是第一個為Cortex-A設計、並以Corstone-1000為基礎架構出的解決方案。它讓物聯網開發人員，第一次輕鬆享有像Linux等作業系統的功能與潛力，為例如智慧型穿戴裝置、閘道器與高階智慧相機等裝置，開發應用級的工作負載。由於Corstone-1000符合Arm SystemReady-IR的規範，且其特色包括支援PSA認證（PSA Certified）的硬體安全指向位址空間以達成更高的安全性，因此OEM業者可立即享受到Project Cassini帶來的效益。

全新的Arm語音辨識全面解決方案則是架構在Corstone-310子系統之上。它與全新的Cortex-M85以及Arm Ethos-U55預整合，達成Arm歷來效能最高的微處理器架構設計。這個解決方案鎖定的使用場景包括智慧音箱、恆溫器、無人機到工廠機器人。開發人員也可以 Corstone-310結合不同的參考軟體，打造更多各式不同的高效能產品。