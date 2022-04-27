高通最新宣布任命Jim Cathey為高通技術公司商務長(Chief Commercial Officer，CCO)，成為高通執行委員會的一員，其任職令即刻生效，高通總裁暨執行長Cristiano Amon將是他的直屬主管。

高通公司總裁暨執行長Cristiano Amon表示，Jim Cathey的領導才能對於培養、強化和擴大與關鍵合作夥伴的關係至關重要，同時也增強區域高通銷售與支援客戶的能力。多年來，Jim Cathey為高通的成功做出了重大貢獻。很高興Jim加入高通執行委員會，擔任商務長，高通將持續將業務拓展到全新產業，並掌握高通歷史上最大的機遇。

Jim Cathey於2006年加入高通，在此任命前，Jim Cathey是高通技術公司資深副總裁暨全球業務總裁，負責所有產品進入市場的活動，包含全球銷售與業務發展、客戶管理、營運商夥伴關係、銷售營運及經銷通路，並同時協助維繫高通在各區域內的關係。在此之前，Jim Cathey曾任高通技術公司亞太與印度區總裁，Jim Cathey也曾擔任高通技術公司的日本營運總裁，以及台灣區總經理。在加入高通公司之前，Jim Cathey曾擔任美光與MicroDisplay的高階主管，以及PixTech的投資人關係主管。

Jim Cathey擁有十七項專利，目前是美國無線產業協會(CTIA)的董事會成員。Cathey從波夕州立大學獲得行銷商管學士學位。Cathey是聖地牙哥港務警察基金會(San Diego Harbor Police Foundation)董事會的一員。