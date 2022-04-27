港星曾志偉的大兒子曾國祥2016年執導電影《七月與安生》一炮而紅，2019年他迎娶小12歲女星王敏奕，近日兩人卻傳出婚變，王敏奕似乎氣炸將IG上兩人合影刪光，引來外界揣測鬧離婚。昨(26日)曾志偉出席王敏奕新劇活動，被問是否知道兒子婚變？曾志偉一派輕鬆表示應該是假消息，更坦言自己「沒擔心過」兒子的婚姻。

曾志偉和第二任太太朱錫珍育有兩個兒子，大兒子曾國祥執導《七月與安生》一炮而紅，小兒子曾國猷曾任電視節目主持人，去年在曾國祥證實下，曾國猷和太太張可蕙9年婚姻正式告終，張可蕙過往還在臉書抱怨，稱當年是看在公公是曾志偉才肯嫁，未料婚姻生活不順。

而曾國祥當年在曾志偉牽線下，與被譽為「嫩版李麗珍」的王敏奕搭上線開始交往，兩人相戀後，曾國祥為此改掉泡夜店習慣，成為居家好男人，2019年在北海道舉行婚禮，近日卻傳出婚變，王敏奕無預警刪光在IG上兩人合影，還去掉夫妻間的「戒指刺青」，對此，王敏奕回應稱兩人沒事，只是因為工作暫時整理了IG照片，她也沒去除刺青，只是因為拍戲暫時遮掩圖樣。

據《東網》報導，王敏奕昨出席新劇《婚後事》的拜神儀式，身為她公公及TVB總經理的曾志偉突然現身，問他是否特地來支持媳婦？曾志偉笑說媳婦工作很多，不用特別支持，他都忘了這部戲有王敏奕參與，只是因為劇本寫得好來關心，至於兒子兒媳是否婚變？他稱沒擔心過曾國祥的婚姻，兒子最近從英國回香港幾天，前一晚才一起吃過飯，第二天就爆出離婚，進度不可能這麼快，打趣說：「之前我還被傳坐輪椅，等我看看是不是犯太歲先」，並語帶玄機說做這行的不太容易因為這些消息緊張，「如果他們離婚是比較幸福的，就隨他們囉」。