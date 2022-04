Vast and Various莫內系列 3in1唇釉3.1g,760元。(Vast and Various提供)

台灣彩妝Vast and Various以印象派畫家莫內為靈感,呼應畫家對色彩的追求與無限可能,打造出一支高彈性度的三用唇釉。

一支完成唇妝、腮紅與眼影,盡情享受 3in1 唇釉帶來的快速上妝體驗,打造持久不掉色,不論任何場 合都能保持好氣色,無時無刻閃耀動人。

Vast and Various來自台灣的彩妝品牌致力研發每個人都可以使用的美妝保養。品牌創辦人是一名專業彩妝師,「No boundaries no limits and no gender.」就是 Vast and Various 追求的理念與精神,每個人都是獨一無二的存在,也可以盡情展現自己的色彩。