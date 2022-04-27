彰化縣花壇鄉彰花路附近地段鹽化，農作枯死。（柯金德提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣花壇鄉彰花路附近地段鹽化，農作枯死。（柯金德提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣花壇鄉彰花路附近地段鹽化，農作枯死。（柯金德提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣花壇鄉彰花路附近地段，農民架設網室栽培蔬菜，全都枯死，懷疑3年前驗出重金屬汙染後換土，去年通知可以復耕，豈料投入心血栽培全都枯死，20多位農民齊發聲抗議，環保局表示，初步調查是灌溉水導電度過高。

花壇農民林忠信表示，2019年農地驗出重金屬汙染，2020縣府發包土壤更換新土，2011年被告知可以恢復栽種農作物。豈料，架設網室種植菜蔬經過了一段時日後，土壤卻無端冒出細白霧鹽，農作物也全都慢慢枯死。

現場近20多位農民已都發出疑慮，民進黨彰化縣黨部主委邱建富現場會勘指出，農地已不能耕作，縣府卻不積極主動並有效的協助善後，不該再拖延了，鄰近農田應持續監控並擴大採檢，具體補償無法耕種損失。辦公室主任柯金德也要求要避免可能遭受汙染農作物流入市面。

環保局說明，花壇鄉口庄段陳情農地面積1616平方公尺，該農地超標項目為重金屬鉻517 ppm，農地土壤污染管制標準為250 ppm，經評估該農地汙染深度及範圍，採部分排土客土後再整區耕犁，整治後經採樣驗證，重金屬濃度已低於農地土壤汙染監測標準，去年6月16日解除列管。

農作枯死環保局在今年1月12日就收到陳情、1月18日就聯繫農試所會勘， 2月15日第2次會勘；採樣分析，發現陳情農地樣品導電度高達上千單位，但所使用的客土快篩值僅約100多單位，數值不到含鹽土壤的十分之一，沒有客土鹽分偏高情形。

環保局指出，經由農田水利署設置的抽水機從花壇排水抽水，經農試所協助分析水質結果，發現導電度超過灌溉用水標準，且鹽分明顯偏高；灌溉水標準值為750單位，但花壇工作站9個測站中，只有最上游的1站符合標準，其餘8站全數超過標準，最高甚至還有高達標準值6、7倍的情形。

環保局表示，經擴大調查發現花壇地區包括口庄段、溪南段、華南段等多個地段土壤，都有鹽分偏高現象，研判是灌溉水質不佳造成農地土壤鹽分累積，建議整灌溉水源或改種適宜作物，將持續向農業及農田水利管理單位反映，以評估對農民的耕作輔導與協助事宜。