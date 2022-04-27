台中市推動永續低碳城市，去年首度辦理「永續低碳知識大會考」廣受學子好評，今年擴大辦理、且獎金再加碼，即日起至6月底止，歡迎台中市轄內國中小學、高中職與五專學生，踴躍參加線上測驗，答題獲70分以上就有抽獎資格。

永續發展及低碳城市推動辦公室執行長黃晴曉說，今年永續低碳知識大會考正式開跑，盼透過豐富多元的題材，讓學生吸收各領域的「綠色」知識，他也歡迎老師、家長，帶領同學們一同參加挑戰，市民朋友也可參與體驗，深化低碳永續觀念。

永續低碳辦公室表示，聯合國2015年提出「2030永續發展目標（SDGs）」，台中市人口數達281萬多人，是全國第二大城，推動永續、低碳更是責無旁貸；盧秀燕市長去年初簽署「氣候緊急宣言」，致力打造台中「無煤城市」，市府也秉持先公後私，推動「藍天白雲計畫」、「光電四倍增」、「iBike2.0倍增計畫」、「美樂地計畫」等政策，持續努力提供市民低碳節能的永續城市，也呼籲民眾共同替環境永續盡一份心力。

台中市永續低碳知識大會考採線上測驗，是非題及選擇題共計10題，每題10分，滿70分即符合抽獎資格，未及格者可參考題庫後重新挑戰，活動期間即日起至111年6月30日截止，詳細資訊可參閱活動網址https：／／reurl.cc／QL335o，或電洽04-23141323分機255。