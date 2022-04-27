學生對於有興趣的企業詢問。（洪靖宜攝）

台積電改為線上投履歷。（洪靖宜攝）

雖然面對疫情影響，但求職之路可不能停，文藻外語大學舉辦校園徵才活動，吸引66家企業徵才，而如台積電則改成線上投遞履歷，校方也更為此開設高科技產業人才培訓課程，讓對高科技、半導體產業有興趣的文組學生，也能以較為簡易方式了解，求職路上也有更多選擇。

文藻外語大學27日舉辦「藻到夢想，翻轉薪生活」校園徵才博覽會，吸引知名企業提供超過1200個就業職缺，包含群創光電、臻鼎科技、上銀科技、華東科技、王品餐飲、碳佐麻里、瓦城泰統、安心食品、聯發國際、宜得利家居等66家知名企業徵才，現場釋出超過1200個國內外職缺，包含派駐大陸、印尼、越南、緬甸、柬埔寨等地，提供應屆畢業生更多元的選擇。

今年參加徵才的廠商以資訊科技類含製造業17家為最多，其次為休閒與觀光旅遊類含餐飲類14家。學務長張淑芬提到，實際到校共45家廠商，但因疫情關係，學生求職之路勢必會受到影響，學務長說還是得鼓勵學生適應，因求職不會因為疫情停止，因此校方把防疫做好，請廠商到學校，實際碰面交談能更了解工作狀況，學生也能積極爭取，或是像是台積電則改成線上投遞履歷。

學務長張淑芬說，尤其今年關注弱勢身心障礙和原住民學生，與跟廠商討論特別開放職缺，希望每一位應屆畢業生能順利就職。

面對科技產業人才缺工問題，也因應台積電進駐高雄，文藻今年也推出「高科技產業人才培訓課程」，如邀請德商默克廠長針對高科技產業介紹和職務內容，也邀請中山大學物理系教授針對半導體製程等專業課程，讓文組學生能用生活化的專業用詞讓學生更了解半導體產業，結合自身專業優勢，與高科技產業接軌。