大陸地區仍有疫情的干擾，中國大陸各地水泥價格強弱互見，水泥雙雄中台泥(1101)位於貴州、廣東區當地水泥業者調漲價格，亞泥位於四川區，也有部分水泥業者調漲價格。

整體來看，大陸華東區疫情嚴峻管控嚴格，需求疲軟、南方市場需求仍弱，但某些地區疫情受控，價格回升、北方市場則受到發貨運輸受限，需求也疲弱。

台泥生產基地落在福建、貴州及廣東、廣西等地，目前大陸廣東地區疫情已受控制，珠三角及粵北區部分大廠調漲散裝水泥價格每公噸30元人民幣；貴州受惠錯峰停窯執行良好，安順、貴陽、黔南等區部分業者也調漲水泥價50~100元人民幣；但是廣西及福建近期受到雨季的干擾，水泥價格有壓。

亞泥所在生產據點四川、湖北、江西、黃崗、武漢等地，目前水泥價格表現混亂，四川內江、自貢、瀘州、甘孜等主要業者調漲水泥價30~40元，但是巴中及廣元地區受陰雨影響，業者調降水泥價30~50元；湖北黃石及武漢周邊業者繼續調降水泥價20~25元、江西除吉安地區報價下調。