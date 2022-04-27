緯創(3231)旗下緯創醫學科技攜手高雄市立大同醫院，因應五一勞動節到來，藉由數位科技工具，推動企業員工照護數位轉型，打造南台灣醫療院所ESG員工健康福祉新標竿。

大同醫院與緯創醫學科技將共同舉辦為期三個月的跨產業明星運動會競賽，透過數位健康平台，首創跨產業「醫療人」與「科技人」的健康PK競賽。活動自五一勞動節起跑，比賽期間利用Health365 APP進行「健人腳勤」、「健康集點王」與「體重校正回歸」三大賽制，實現ESG企業員工健康照護之宗旨。

「健人腳勤」活動，員工僅需隨身攜帶手機，透過Health365 APP每日自動上傳行走步數，即時更新步數排行榜，激發員工討論度及求勝慾望，進而提高每日步行動機。「健康集點王」活動採用贈點方式鼓勵員工每日紀錄生理量測數據，累積健康日誌點數，養成每日紀錄好習慣。「體重校正回歸」活動藉由團體組隊參賽方式，鼓勵BMI過重之員工透過運動與飲食控制改善超標的體重、體脂與不足的肌肉量。究竟是醫療人還是科技人能獲勝，敬請期待三個月後的成果。

高雄市立大同醫院多年來致力於社區健康營造，深耕民眾健康管理，此次員工健康促進競賽，整合大同醫院的社區商家資源，應用緯創醫學科技的Health365平台，建立在地共好生活圈，邀請「堅持使用單一茶種，展現台灣茶風味的烏弄原生茶UNOCHA」、「醫療用品通路商杏一藥局」、「niceyo手作優格」、「伍號糧倉·手感美味高雄店」、「To be smoothie高雄崛江店」及「麒霖軒健康食匯」等在地商家一同參與，活動期間員工可藉由健康點數累積，兌換合作商家之產品及服務，平台提供商家行銷曝光，同時結合職場健康遊戲元素，達到生態圈互利共好之目標。

緯創醫學科技Health 365健康照護平台自2020年推出以來，結合醫療機構照護企業員工、慢性腎臟病患以及銀髮族群，歡迎更多醫療機構及合作夥伴加入，與緯創醫學科技共創數位健康照護新紀元。