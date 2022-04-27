櫃買中心27日表示，為使上市櫃公司相關資訊得於國際市場迅速流通，建構更貼近國際投資人使用經驗之網站操作方式，並提升雙語化揭露內容，優化公開資訊觀測站使用者介面，增設簡單且整合的公告查詢入口-公告快易查網站，將於明（28）日正式上線。

櫃買中心表示為便利本國及外國投資人及機構法人查詢上櫃公司各項公告及相關申報資訊，市場參與者可於公告快易查網站中，以時間序列查詢單一或全體上櫃公司各項公告；亦可透過網頁之頁籤迅速查詢近期內證券市場之重大訊息、營收公告、財務報告、股東會通知及結果、股權變動及暫停及恢復交易之資訊。

此外，公告快易查網站亦提供中英雙語快速切換查詢之功能。投資人可至櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw；路徑：首頁\公開資訊觀測站公告快易查）抑或公告快易查首頁（網址：https://ezsearch.twse.com.tw）查詢。