居隔新制「3＋4」上路，規定第4天起須快篩才可出門，對此，毒理學專家招名威表示，目前快篩大缺貨，很多人都買不到，而他估算若要與病毒共存，全台至少360萬人會染疫，這樣就會需要6100萬個試劑，且若疫情再燒3個月，最後總共恐會需要將近1億支快篩，這不管怎麼算都會不夠啊！而快篩會是每個人接下來每天必須要做的事，看不出來有哪個行業可以倖免。

招名威今在臉書發文表示，居隔新制3＋4上路，但是目前藥局和超商的快篩試劑都缺貨，民眾都買不到快篩，不曉得這隔離要的剛性需求要如何達成？因為我怎麼算都不夠。

招名威指出，說穿了要達到與病毒共存的程度，全台灣至少360萬人染疫，之前數據1個人確診平均17人隔離，這樣就會需要6100萬個試劑，若疫情還會再燒3個月，加上很多自行篩檢的數量，估計共會需要快篩試劑不下1億支。

招名威說，短期內疫情是會持續上升不停止的，要自我保護並保護他人，不管有沒有確診都要做好預防動作，快篩會是每個人接下來每天必須要做的事，看不出來有哪個行業可以倖免。這個邏輯就像口罩，2年前誰會想到口罩會變成每天要戴的東西呢？慢慢都已變成習慣，若不戴就像沒化妝，蠻沒有安全感的。

招名威透露，很多人不篩是擔心自己和周邊的人要被隔離，但逃避不會減少疫情擴散，相反地，自行快篩陽性，就算不上報，自行自主居隔，不去幫助病毒擴散，其實也算功德一件啦！

貼文引起網友討論，「隨著確診病例上升，政策很快又會調整，民眾真的不變應萬變才是上策，別跟著恐慌起舞」、「最怕是沒有警覺心的人」、「要靠民眾自律，天佑台灣」、「自己做好防疫，別自亂腳步，一定可以挺過去」。